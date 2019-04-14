اتفاق يمني أمريكي بشأن تأهيل البنوك ومكافحة غسيل الأموال

وقع المصرف المركزي اليمني في واشنطن، اتفاقًا جديدًا مع وزارة الخزانة الأمريكية، بشأن تأهيل البنوك اليمنية ومكافحة غسيل الأموال.

جاء ذلك بحسب ما أعلن محافظ المصرف المركزي حافظ معياد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، يوم الأحد.

وينص الاتفاق على ”ضرورة التنسيق المشترك بشأن فرض عقوبات على المخالفين للقوانين وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باليمن سواء أكانوا أشخاصًا أم شركات ومحال صرافة“، بحسب ميعاد.

وينص أيضًا على ”التعاون والعمل على إعادة تأهيل البنوك اليمنية للسماح لها بفتح حسابات لدى البنوك الأمريكية، بعد أن اقترح محافظ البنك على البنك الفيدرالي الأمريكي، تعيين شركة دولية مختصة للقيام بهذا الغرض وغيرها من جوانب التأهيل والمواكبة في إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب“.

وأشار معياد إلى أن الطرفين اتفقا على ”إعادة تأهيل منشآت الصرافة للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.

وبحسب خبراء في المجال الاقتصادي والمالي، من شأن الاتفاق اليمني الأمريكي الجديد أن يحد من عمليات المضاربات الوهمية بين محلات وشركات الصرافة في اليمن، التي يستخدم بعضها في عمليات غسيل أموال وأخرى أدرجتها الخزانة الأمريكية قبل نحو عامين في القائمة السوداء بسبب دعمها للإرهاب.