اليمن.. أموال “وزارة الدفاع” تشعل خلافات داخلية بين الحوثيين

تسببت أموال “وزارة الدفاع” الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في العاصمة اليمنية صنعاء، بخلافات حادة، بين قيادات المليشيات المنتمين إلى محافظة صعدة، وآخرين من قادتهم المنتمين إلى محافظات أخرى.

ونقل موقع “وكالة خبر” المحلي، المحسوب على جناح الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، عن مصادر سياسية رفيعة، أن القيادي الحوثي، أحمد حامد المكنى بـ”أبي محفوظ”، والمعين مديرًا لـ”مكتب رئاسة الجمهورية” المزعوم، اختلف مع مسؤول “الإمداد والتموين” في وزارة الدفاع بصنعاء، المدعو علي الكحلاني، المنتمي إلى محافظة حجة، على خلفية تقاسم الأموال التي نُهبت من مخصصات هذه الوزارة.

وذكر الموقع، أن القيادي “أبو محفوظ” قام بإقالة الكحلاني من عمله، وإحالته إلى التحقيق، بعد أن رفض الأخير أوامره، وهدد بنشر كافة الوثائق التي بحوزته حول أوامر بصرف ملايين الريالات من مخصصات وزارة الدفاع بصنعاء لمصالحه الخاصة.

يذكر أن الخلافات بين الحوثيين على تقاسم الأموال المنهوبة متكررة، حيث كان آخرها الشهر الماضي، بين مشرف الحوثيين في أمانة العاصمة صنعاء، المنتمي إلى صعدة، وقيادات أخرى لا تنتمي إلى مسقط رأس زعيم الجماعة الحوثية، انتهت بإقالتهم من مناصبهم واتهامهم بـ”الخيانة”، وإحالتهم إلى التحقيق.