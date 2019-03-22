تكلفة التأمين على ديون تركيا تقفز لأعلى مستوى في 4 أشهر مع هبوط الليرة‎

ارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الدين السيادي التركي إلى أعلى مستوى، منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، اليوم الجمعة، مع تضرر أصول البلاد من هبوط حاد في قيمة الليرة التركية.

وأظهرت بيانات من ”آي.إتش.إس ماركت“ أنّ عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لخمس سنوات قفزت 45 نقطة أساس إلى 396 نقطة أساس، من مستوى الإغلاق يوم الخميس البالغ 351 نقطة أساس.

وهوت الليرة التركية بما يصل إلى خمسة في المئة مقابل الدولار الأمريكي، مع قلق المستثمرين من تصاعد التوترات بين تركيا والولايات المتحدة، مع تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب 1967 ثم ضمتها في 1981، في خطوة لم تحظَ باعتراف دولي.