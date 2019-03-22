الليرة التركية تتراجع مجددًا مقابل الدولار

شهدت الليرة التركية ،اليوم الجمعة، تراجعًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية بلغ حتى منتصف نهار اليوم في المتوسط نحو 2.20 % ، وبالتوازي شهد مؤشر الأسهم بالبورصة في إسطنبول انخفاضًا أيضًا بنسبة 2.22 % ، وبلغ سعر الدولار الواحد في التعاملات 5.5831 ليرة بنسبة 2.14 %.

كما انخفضت سندات تركيا الدولارية، في شتى الآجال اليوم أيضًا.

ويأتي ذلك بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تحرّك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان يضع المنطقة على شفا أزمة جديدة.

ووفقًا لموقع أحوال التركي، ارتفعت تكلفة تأمين الانكشاف على الديون السيادية التركية لأعلى مستوى منذ منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، في ظل تنامي التوترات بين واشنطن وأنقرة وتعرّض أصول الأسواق الناشئة لضغوط أوسع نطاقًا.

وقفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل خمس سنوات إلى 363 نقطة أساس مقارنة مع 351 نقطة أساس عند الإغلاق، أمس الخميس، وفقًا لما أظهرته بيانات آي.إتش.إس ماركت.

كما كشفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، أن المواطنين والشركات في تركيا اشتروا عملات أجنبية، الأسبوع الماضي، بقيمة 4 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى أسبوعي منذ عام 2012.

وأضافت الوكالة، أن حيازات المواطنين الأتراك والشركات التركية من العملات الأجنبية صعدت بذلك إلى 176 مليار دولار، لتبلغ مستوى قياسيًا تاريخيًا جديدًا.

ونقلت أحوال عن بيوتر ماتيس، الخبير الاستراتيجي لدى ”رابوبنك“، وهي شركة ألمانية للخدمات المالية والمصرفية، قوله إن ”انهيار العملة التركية العام الماضي قوض الثقة في الليرة، وبمجرد أن تفقد الثقة فإن استعادتها ستستغرق الكثير من الوقت“.