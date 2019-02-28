الودائع البنكية في مصر تقفز إلى 211 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في البلاد- بخلاف البنك المركزي- ارتفعت بنحو 57 مليار جنيه ”3 مليارات دولار“، لتصل في نهاية ديسمبر الماضي إلى 3.818 تريليون جنيه ”211 مليار دولار“ مقابل 3.761 تريليون جنيه في نوفمبر السابق له.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، فإن البنك أكد في تقرير صدر اليوم الخميس أن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 613.6 مليار جنيه منها 498.2 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية ونحو 115 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.

ووفقًا للتقرير الصادر فإن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال ديسمبر الماضي، لتصل إلى نحو 3.204 تريليون جنيه مقابل 3.159 تريليون جنيه في الشهر السابق.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغت 751 مليار جنيه استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 40.7 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 199.3 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 503.5 مليار جنيه أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة على 84 مليار جنيه.

وأوضح البنك المركزي، أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفع ليبلغ 2.45 تريليون جنيه، واستحوذ قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص على 428.1 مليار جنيه والقطاع العائلي على 2.01 تريليون جنيه.

فيما ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية خلال شهر يناير الماضي لتسجل نحو 2.4 مليار دولار، بعد أن شهدت تراجعا خلال الشهور الماضية، بحسب البنك المركزي.

وكشف التقرير الشهري للبنك عن شهر فبراير، أن أرصدة الأجانب في أذون الخزانة سجلت نحو 233.8 مليار جنيه (ما يعادل 13.3 مليار دولار) بنهاية يناير الماضي، مقابل 192.2 مليار جنيه (ما يعادل 10.9 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2018.

وربط البنك المركزي المصري الأسبوع الجاري أيضًا 230.6 مليار جنيه سيولةً من البنوك في عطاءات الودائع المربوطة.

وقبل ”المركزي“ ودائع من البنوك بقيمة 155.6 مليار جنيه، أمس الأربعاء، في عطاء الودائع المرتبطة بـ“الكوريدور“ لأجل 56 يومًا.

وبحسب بيانات ”المركزي“، ربط البنك ودائع بلغت قيمتها 75 مليار جنيه لمدة 7 أيام في عطاء العائد الثابت الثلاثاء الماضي.