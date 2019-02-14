تحالف الاستثمارات الوطنية وبورصة أثينا يفوز بحصة 44% من بورصة الكويت

قال حمد العميري، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية، ”إن تحالف الشركة مع بورصة أثينا فاز بحصة نسبتها 44% من بورصة الكويت”.

وأوضح العميري لـ ”رويترز“، اليوم الخميس، أن التحالف يضم أيضًا شركتي الأولى للاستثمار وأرزان الكويتيتين، مشيرًا إلى أن سعر السهم في عطاء الاستثمارات الوطنية بلغ 237 فلسًا.

وطرحت أسهم البورصة للاكتتاب العام قيد الدراسة في الكويت، منذ سنوات، لكن العملية تعطلت؛ بسبب السجالات السياسية الداخلية والبيروقراطية المتجذرة. وبورصة دبي هي سوق الأسهم الوحيدة في المنطقة المدرجة حاليًا.