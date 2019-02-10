مصر ترفع سعر صرف الدولار في الموازنة

رفعت وزارة المالية في مصر، يوم الأحد تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في موازنة السنة المالية الحالية 2018-2019، وكذلك متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي.

وقدرت الوزارة في تقرير نصف سنوي متوسط سعر صرف العملة المحلية عند 18 جنيهًا للدولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 من شهر يونيو/حزيران، بدلًا من 17.25 جنيه في التقدير السابق.

وزادت تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6%، من 14.7%.

وتعززت العملة المصرية أمام الدولار منذُ أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وسجلت اليوم 17.605 للدولار، مقارنة مع 17.960 جنيه في 23 من شهر ديسمبر/كانون الأول.