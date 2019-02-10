تركي آل الشيخ يطلق تصريحات نارية ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري (شاهد)

واصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودي، مالك نادي بيراميدز، هجومه على أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي المصري بعد بيانهم الأخير، الذي كان من بينه التهديد بعدم لعب مباريات الدوري حال تأجيل أي مباراة، وعدم المشاركة في البطولة العربية مرة أخرى.

وفتح آل الشيخ النار على إدارة النادي الأهلي عقب البيان الرسمي الذي أصدره المارد الأحمر مساء أمس، واتخذ خلالها عدة قرارات، كان من بينها الانسحاب من البطولة العربية بسبب إساءات رئيس الاتحاد العربي.

وكتب تركي ال الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ”هوا ماشاء الله لسّه في يقين ان فيه هجوم وإساءة ليكم من رئيس الاتحاد العربي، ولّا لما قلت في لقاء تلفزيوني، إني من كم يوم إني بفكر أستقيل من الاتحاد العربي … فحبيتو كالعاده تاخذو اللقطه وتطلعو أبطال قدام الجمهور وتلعبو على نغمة إحنا إلّي مشيناه“؟

وأضاف: ”كمان مش دي البطولة إلّي لعبت فيها كده مباراة قبل كده وطلعت؟! وهوا أنت شاركت عشاني ولا عشان مصر وعشان الجايزة إلّي بـ8 مليون دولار؟ … وبعدين لما عرفتو أن اتحاد الكورة هيأجل المتش وده حق مشروع لـ(بيراميدز) رحتو عاملين بطوله ومنزلينها في بيانكم وكأنه مخرج ليكم؟! عشان ميبانش أن اتحاد الكورة أخذ القرار العادل! وكمان عاوز أسأل هوا متشنا معاكم كان من غير جمهور الدور الأول“.

وتابع: ”يبقى من حقنا المتش التاني يبقى بدون جمهور وده الحق الطبيعي الي لينا … وأنا بسأل للمره المليون وقدام الجمهور الآن، فين قرار قبول الاستقالة من الرياسة الشرفيه؟! ومين إلّي خايف يواجه؟ أنا إلّي طالبت أن الماتش يكون كاس وبنفس التاريخ، واتبح صوتي من 10 أيام بكده، … ومين إلّي عاوز يؤجل ماتش الزمالك؟“.

واستطرد آل الشيخ كلامه قائلًا: ”بعدين أنا بستغرب … أخاف ليه وأنا فايز بـ2 … وجون من السعيد وجون من أوفر من السعيد؟ لاعب منتخب مصر إللي اتدفع قيمة 3 مرات وإلّي بتحارب فيه وإلّي رميت بكل الذوق والمبادئ ورحت تشتكيه على الفيفا وعلى الأهلي السعودي، إلّي منه الأمير المرحوم عبدالله الفيصل الرئيس الفخري وإلّي فيه صالة باسمه في النادي“.

واختتم مالك نادي بيراميدز كلامه قائلًا: “ أنا فهمت الفيلم الي كنت بتعمله بس فهمته للأسف متأخر … إن الهدف إحراق صورتي وكسب بطولة زايفه قدام الجمهور … الله يرحمك يا صالح سليم…!