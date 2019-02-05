روسيا تعلن تخليها عن الدولار في تعاملاتها مع إيران

قال السفير الروسي في إيران، لیفان جاغاریان، اليوم الثلاثاء، إن موسكو وطهران لن تستخدما الدولار في التعاملات التجارية المتبادلة، مشيرًا إلى أن “إيران وروسيا ستحاولان استخدام العملات الوطنية أو اليورو بدلًا من الدولار”.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية بالنسخة الفارسية عن جاغاريان قوله: “من حيث المبدأ تخلينا بالفعل عن الدولار بالتعاون مع الإيرانيين، وسنستند إلى الروبل الروسي والريال الإيراني، وفي حالة الضرورة سنعتمد على اليورو”.

وفي العام الماضي، اتهمت الولايات المتحدة البنك المركزي الإيراني بتحويل الأموال إلى روسيا مقابل إمدادات النفط إلى سوريا.

وفي خريف العام الماضي، أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا وإيران ستجعلان من 25 إلى 30 فاتورة من التبادل التجاري والاقتصادي مع العملة الوطنية.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2018، بلغت قيمة التجارة بين إيران وروسيا 945 مليونًا و181 ألف دولار، بزيادة بنسبة 28.3 %، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2017.