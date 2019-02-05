المعلم من طهران: نولي اهتمامًا لحماية القوات الإيرانية في سوريا

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إن بلاده تولي اهتمامًا لحماية القوات الإيرانية المتواجدة في سوريا لدعم حكومة الرئيس بشار الأسد.

ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن المعلم قوله خلال اجتماعه بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، إن “المستشارين العسكريين الإيرانيين كانوا حاضرين بدعوة من الحكومة السورية لتمكين قواتها المسلحة من مواجهة الإرهاب في سوريا”.

وأضاف: “الحكومة السورية تعتبر أن من واجبها الحفاظ على أمن القوات الإيرانية في سوريا”.

من جانبه، شدد شمخاني على أن إيران لا يمكن لها القبول باستمرار الهجمات الإسرائيلية على سوريا وجيشها، والقوات الداعمة لها من إيران وحزب الله، وباقي المليشيات الشيعية العراقية والأفغانية.

وقال، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء “تسنيم”، إنه “لا يمكن القبول باستمرار اعتداءات الكيان الصهيوني على الاراضي السورية والجيش وعناصر المقاومة”.

ووصل وليد المعلم اليوم الى العاصمة طهران في زيارة رسمية تستمر يومين، بدعوة من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السوري الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني.