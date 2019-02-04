مركزي سوريا ينوي إصدار شهادات إيداع لتعزيز القطاع المصرفي

أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الإثنين، أنه سيبدأ في إصدار شهادات إيداع للبنوك المحلية بالليرة للمرة الأولى؛ بهدف تشجيع المصارف على استقطاب المزيد من الودائع إلى القطاع المصرفي.

وأشار البنك إلى أنه سيصدر شهادات بقيمة اسمية مئة مليون ليرة سورية (194 ألف دولار)، بسعر فائدة 4.5 % وأجل استحقاق عام واحد، اعتبارًا من 21 فبراير/ شباط.

وقال في بيان: “يهدف المصرف المركزي من إصدار هذه الشهادات إلى إدارة السيولة المحلية في إطار تنفيذه للسياسة النقدية، وتشجيع المصارف على استقطاب المزيد من الودائع إلى القطاع المصرفي”.

وسعيًا لجذب ودائع بالعملات الأجنبية، وضعت سوريا، في أغسطس/ آب، شروطها لشهادات الإيداع الجديدة التي ستسمح الحكومة للبنك المركزي بإصدارها.

وتراجع الاقتصاد السوري بشكل كبير؛ نتيجة الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو 8 أعوام، حيث يقدر خبراء كلفة إعادة إعمار البلاد بنحو 400 مليار دولار.

ومع سيطرة النظام حاليًا على الجزء الأكبر من البلاد، يأمل الرئيس السوري بشار الأسد في إنعاش الاقتصاد، ويدعو مستثمرين من دول حليفة للمساعدة في إعادة الإعمار.