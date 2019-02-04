وليد المعلم يزور إيران بالتزامن مع وجود المبعوث الأممي لسوريا

يصل وزير الخارجية السوري وليد المعلم، يوم غد الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، بالتزامن مع أول زيارة للدبلوماسي النرويجي جير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى سوريا.

وقالت وكالة أنباء “فارس نيوز” الإيرانية، إن “وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيصل إلى العاصمة طهران، يوم غد، بالتزامن مع وصول بيدرسن، واجتماعه بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عصر نفس اليوم؛ لبحث تطورات الأوضاع في سوريا”.

وأضافت الوكالة أن بيدرسن سيلتقي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية والمعني بملف الأزمة السورية، حسين جابري أنصاري.

وهذه أول زيارة يقوم بها جير بيدرسن إلى طهران، منذ توليه منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، خلفًا لستافان دي ميستورا، الذي غادر منصبه، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وسافر بيدرسن إلى دمشق، في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، والتقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم.