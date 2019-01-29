إيران وسوريا تتفقان على إنشاء مصرف مشترك في دمشق

أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، الثلاثاء، التوافق مع سوريا على إنشاء بنك مشترك بين البلدين يكون مقره بالعاصمة دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إيرنا”، عن همتي قوله إنه “تم التوقيع اليوم في إطار الاتفاقيات بين إيران وسوريا لتطوير العلاقات الاقتصادية، على إنشاء بنك (مصرف) مشترك بين البلدين يكون مقره بالعاصمة دمشق”.

وأوضح “وعلى أساس التفاهم مع رئيس البنك المركزي السوري، سيتم تأسيس علاقة الوساطة المصرفية بين البلدين ويتم إصدار ترخيص لإنشاء بنك إيراني سوري مشترك في دمشق، وستفتح البنوك المركزية للجانبين الحسابات، وتبدأ عمليات التبادل على أساس العملة الوطنية للبلدين وتسمح باستخدام البطاقات البنكية لبعضها بعضًا”.

وفي سياق متصل، توقع رئيس غرفة التجارة الإيرانية “غلام حسين شافعي”، أن يرتفع التبادل التجاري مع سوريا إلى أكثر من 3 مليارات دولار خلال العام الجاري.

ووقع نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، الثلاثاء، في العاصمة دمشق التي يزورها منذ أمس الاثنين، 11 إتفاقية بمجالات مختلفة مع رئيس الوزراء السوري عماد خميس”.

وقال جهانغيري للصحفيين إن “الاتفاقية الموقع عليها شملت العلاقات الاقتصادية والثقافية والتجارية بين البلدين والبنية التحتية وإعادة البناء، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة باتفاق التعاون”.

ويرافق جهانغيري وزير الطاقة رضا أردكانيان، ورئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي، ورئيس مجموعة خاتم الأنبياء عبدالله عبدالله، وهي الذراع الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني والتي قد بدأت بالفعل الاستثمار في سوريا.

وأصبحت سوريا مدينّة بشكل متزايد لإيران ماليًا في السنوات الأخيرة، وفتحت طهران خط ائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار في عام 2013، وأمدته بمقدار مليار دولار في عام 2015، وهو ما يقول الاقتصاديون إنه ساعد في إبقاء الاقتصاد السوري واقفًا على قدميه.