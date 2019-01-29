أمريكا: داعش سيخسر آخر معاقله في سوريا خلال أسبوعين

قال باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن يخسر تنظيم داعش المتشدد آخر أراضٍ يسيطر عليها في سوريا لصالح قوات تدعمها الولايات المتحدة، خلال أسبوعين.
وفي السياق، قال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، إن تنظيم داعش لا يزال يمتلك آلاف المقاتلين مما يجعله قادرًا على تشكيل تهديد قوي في منطقة الشرق الأوسط وغيرها.
وقال كوتس، في تقرير جديد للكونغرس حول التهديدات الرئيسية التي تواجهها الولايات المتحدة: “لا يزال داعش يمتلك آلاف المقاتلين في العراق وسوريا، كما أن له ثمانية فروع وأكثر من 12 شبكة والآف المناصرين المنتشرين حول العالم رغم خسائره الجسيمة في القيادات والأراضي”، بحسب فرانس برس.
وتستعد قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد والمدعومة بألفي جندي أمريكي ومساندة جوية، لمعركة نهائية مع تنظيم داعش في شرق سوريا، بعد أن ساعدت في إخراج مقاتليه من بلدات ومدن كانت ذات يوم تشكل دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم.