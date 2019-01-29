أمريكا: داعش سيخسر آخر معاقله في سوريا خلال أسبوعين

وقال كوتس، في تقرير جديد للكونغرس حول التهديدات الرئيسية التي تواجهها الولايات المتحدة: “لا يزال داعش يمتلك آلاف المقاتلين في العراق وسوريا، كما أن له ثمانية فروع وأكثر من 12 شبكة والآف المناصرين المنتشرين حول العالم رغم خسائره الجسيمة في القيادات والأراضي”، بحسب فرانس برس.

وفي السياق، قال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، إن تنظيم داعش لا يزال يمتلك آلاف المقاتلين مما يجعله قادرًا على تشكيل تهديد قوي في منطقة الشرق الأوسط وغيرها.