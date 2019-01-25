السودان يعلن اكتمال طباعة الفئة الجديدة من الـ100 جنيه وطرحها نهاية الشهر

كشف بنك السودان المركزي، عن اكتمال طباعة فئة المئة جنيه الجديدة، وطرحها بالتزامن مع صرف رواتب العاملين بالدولة نهاية الشهر الحالي.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، عن مصدر بالبنك المركزي اليوم، قوله إنه سيتم طرح الفئة الجديدة للسوق والتداول نهاية كانون الثاني/ يناير الجاري وبداية شباط/ فبراير القادم، وأكد أن العملة الجديدة ستسهم في انفراج أزمة السيولة النقدية.

وكان البنك المركزي أعلن عن المواصفات والألوان والعلامات التأمينية للعملة الجديدة فئة (100) جنيه، وبدأت الحكومة طباعة العملة الجديدة منذ نهايات العام الماضي بعد تفاقم أزمة السيولة النقدية.

والتضخم في السودان من أعلى المعدلات في العالم إذ بلغ أكثر من 60 بالمئة في حين أن عملته متداولة بأقل من نصف قيمتها قبل عام مقابل دولار في السوق السوداء التي حلّت عمليًا محل النظام المصرفي الرسمي.

وخفّض البنك المركزي قيمة العملة من 6.7 إلى حوالي 29 جنيهًا للدولار في العام الأخير لكن السعر بالسوق السوداء يظل أضعف بكثير وسجل حوالي 45 جنيهًا يوم الأحد.

وواجهت الخرطوم أزمة اقتصادية حادة منذ بدء تنفيذ موازنة العام 2018، انعكست على كل مناحي الحياة، وأدت لخروج المواطنين في مواكب احتجاجية، مطالبة بالإصلاح الاقتصادي، وارتفع سقف المتظاهرين مؤخرًا إلى المطالبة برحيل النظام.