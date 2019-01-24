السعودية تؤكد دعمها أمن واستقرار السودان

أكدت السعودية، الخميس، دعمها لـ”أمن واستقرار السودان“، باعتباره جزءًا من أمن واستقرار المملكة.

جاء ذلك في تصريحات لماجد القصبي، مبعوث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى السودان، عقب لقائه الرئيس عمر البشير في مقر الضيافة الرسمي بالخرطوم، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقال القصبي إن الملك سلمان “أكد أن أمن السودان من أمن المملكة واستقراره استقرار لها، وأن السودان أحق بأي علاقة معها من أي دولة أخرى”.

وأضاف أن زيارة الوفد السعودي للسودان تأتي “تأكيدًا للعلاقات التاريخية بين البلدين، ولبحث تعزيز العلاقات في عدد من المجالات”.

وأشار إلى أن الزيارة جاءت “بتوجيهات من الملك سلمان وولي عهده؛ لتعزيز العلاقات وتوطيدها وبحث سبل تطويرها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية”.

وكشف القصبي عن “خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الخصوص”، مشددًا على أن المملكة “لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه؛ تقديرًا لمواقفه تجاه المملكة والدور الكبير الذي لعبه السودانيون في دعم مسيرة التعليم بالمملكة”.

والتقى الرئيس عمر البشير، مساء اليوم الخميس، الوفد الوزاري السعودي الذي بعث به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ تضامنًا مع السودان في تحدياته الاقتصادية الراهنة.

وضم الوفد ماجد القصبي وزير التجارة، ونبيل العامودي وزير النقل، والدكتور أحمد قطان وزير الدولة بالخارجية.