الذهب مستقر مع تأثر الدولار بمخاوف النمو والإغلاق الأمريكي‎

استقر الذهب، اليوم الخميس، مدعومًا بتراجع الدولار بفعل بواعث القلق من أن إغلاقًا مطولًا للحكومة الأمريكية سيكبح النمو الاقتصادي، ورغم تنامي المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وفي الساعة 0549 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرًا عند 1282 دولارًا للأوقية (الأونصة) في حين انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % لتسجل 1281 دولارًا للأوقية.

وقال مدير استراتيجية السوق في سي.إم.سي ماركتس، مايكل مكارثي، إن انخفاض الدولار يدعم الذهب في الوقت الحالي، لكنه حذر من أن مكاسب سعر المعدن يحدها ضعف مشتريات المستثمرين بفعل مؤشرات من الرسوم البيانية التي يستخدمها المتعاملون الفنيون.

وقال إن “مشكلة الذهب هي وجود مقاومة كثيفة جدًا حول 1290 و1310 دولارات، وتراجع الدولار أكثر قد يكون داعمًا، لكننا بحاجة إلى شيء لدفع الذهب حقًا لاختراق مستوى المقاومة.”

ونزل البلاديوم 0.2 % في المعاملات الفورية إلى 1345 دولارًا للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 1434.50 دولار للأوقية الأسبوع الماضي بفضل تراجع المخزونات وزيادة الطلب، وهبطت الفضة 0.2 % إلى 15.32 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.3 % إلى 792 دولارًا.