الذهب يستقر وسط ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة  

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعدما حققت أكبر مكاسبها منذ التاسع من كانون الثاني/يناير الجاري في الجلسة السابقة، وسط ارتفاع الطلب على الأصول الآمنة؛ بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي والضبابية التي تكتنف الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 05:53 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرًا دون تغيير عند 1284.50 دولار للأوقية (الأونصة)، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1284 دولارًا للأوقية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% أمس الثلاثاء، مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية، ونزلت الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء.

وقالت محللة الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس، مارغريت يانغ، إن “بيانات مخيبة للآمال عن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي وتزايد مفاجئ في الضبابية التي تحيط المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، دفعت المستثمرين إلى العزوف عن الأصول عالية المخاطر، ما عزز الطلب على الأصول الآمنة”.

وأضافت أن “غياب التحركات الكبيرة في الأسهم الآسيوية يحد من مكاسب الذهب”.

وساهمت بيانات اقتصادية مخيبة للتوقعات من الولايات المتحدة واليابان في تغذية الشعور بالتباطؤ العام.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء، أن مبيعات المنازل الأمريكية هبطت لأدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في كانون الأول /ديسمبر الماضي، في حين جاءت بيانات الصادرات اليابانية التي نشرت اليوم دون التوقعات.

علاوة على ذلك، قالت صحيفة فايننشال تايمز، إن الولايات المتحدة رفضت عرضًا صينيًا لإجراء محادثات تجارية تمهيدية الأسبوع الجاري، قبل المفاوضات رفيعة المستوى المقررة الأسبوع المقبل، ونفى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو التقرير.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم في المعاملات الفورية للجلسة الرابعة متراجعًا 0.3% إلى 1345.50 نقطة، وكان المعدن قد بلغ مستوى قياسيًا عند 1434.50 دولارًا للأوقية الأسبوع الماضي، بفعل انخفاض المخزونات وارتفاع الطلب.

وزادت الفضة 0.3% إلى 15.38 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 792 دولارًا للأوقية.