الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مع تباطؤ اقتصاد الصين

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، الإثنين، متجاهلًا المخاوف بشأن ضعف النمو العالمي والبيانات التي أظهرت أن اقتصاد الصين تباطأ بشكل حاد في 2018.

وأجمع المتعاملون في العملة على أن الدولار سيشهد ضعفًا مع بداية عام 2019، وتوقعوا أن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) زيادات أسعار الفائدة، وأن يتباطأ الاقتصاد بعدما لقي دعمًا العام الماضي.

لكن الدولار سجل أول مكسب أسبوعي، منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول، بفضل آمال تقليص حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبيانات أفضل من المتوقع للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، الإثنين، عند 96.388 بعدما ارتفع إلى 96.394 يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من يناير/كانون الثاني.

وصعد اليورو 0.2% إلى 1.1376 دولار، لكنه ظل قريبًا من أقل مستوى في أسبوعين عند 1.1353 دولار، الذي لامسه يوم الجمعة.

واستقر الإسترليني عند 1.2873 دولار.

كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.7155 دولار أمريكي بعدما أغلق، يوم الجمعة، منخفضًا 0.3 %.