الصين تتوعد المسؤولين لفشلهم في تحسين جودة الهواء

أعلنت الصين، يوم الاثنين، أنّها ستعاقب المسؤولين في المناطق التي تعجز عن تحقيق أهدافها فيما يتعلق بتحسين جودة الهواء هذا الشتاء، ولن تقبل أعذارًا مثل عدم ملاءمة الطقس أو الظروف الاقتصادية السيئة.

وقال مدير إدارة البيئة الهوائية بوزارة البيئة الصينية، ليو بينغ جيانغ، في إفادة صحفية معتادة: “لا سبيل أمام المسؤولين المحليين لتفادي العقاب باللجوء إلى أعذار مثل أحوال الطقس”.

وشهدت 16 مدينة في شمال البلاد زيادة في تركيزات التلوث في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018، وكان أسوأها في منطقة هينان، حيث ألقى المسؤولون هناك باللوم على “الأحوال الجوية غير المواتية”.