الذهب يهبط مع زيادة الإقبال على المخاطرة والبلاديوم يتماسك فوق مستوى 1400 دولار

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الجمعة، مع تحسن أسواق الأسهم بفعل آمال حدوث انفراجة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما تماسك البلاديوم فوق مستوى 1400 دولار بفعل نقص في المعروض.

وانخفض الذهب 0.4% في المعاملات الفورية إلى 1285.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:27 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوياته منذُ التاسع من شهر يناير /كانون الثاني عند 1283.51 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب 0.5% في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1285.20 دولار للأوقية.

وقفز البلاديوم 1.3% إلى 1413.50 دولار للأوقية، وكان المعدن قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1434.50 دولار للأوقية يوم الخميس.

ويتجه البلاديوم إلى الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي في أقوى مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 21 من شهر سبتمبر/أيلول، وارتفع المعدن بنحو 12% منذ بداية الشهر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3% إلى 807 دولارات للأوقية، بينما هبطت الفضة 0.3% إلى 15.47 دولار للأوقية.