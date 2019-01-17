الولايات المتحدة تنتج 11.9 مليون برميل يوميًا من النفط الخام

تراجعت أسعار النفط في تعاملات الخميس الصباحية، بفعل زيادة إنتاج الخام في الولايات المتحدة الأمريكية لمستويات غير مسبوقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط صعد الأسبوع الماضي، إلى 11.9 مليون برميل يوميًا، معززة صدارتها إلى أكبر منتجي الخام حول العالم.

وبحلول الساعة (07:33 تغ) تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار، بنسبة 0.57% أو 35 سنتًا إلى 60.96 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.80% أو 42 سنتًا إلى 51.91 دولار للبرميل.

وطغت أرقام إنتاج النفط في الولايات المتحدة، على مخزونات الخام الأمريكية، المتراجعة بـ 2.68 مليون برميل، الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات بهبوط 1.32 مليون برميل.