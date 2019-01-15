قرار مرتقب لـ”المركزي التركي” يهدد بانهيار كبير آخر لـ”الليرة”

توقعت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية، أن تشهد الليرة التركية انهيارًا كبيرًا إضافيًا؛ إذا ما قرر البنك المركزي التركي، خفض الفائدة.

ونقلت الوكالة عن “تيم آس” مدير دائرة الأصول في مؤسسة “بلوبيي” قوله، إن “قرارًا بخفض الفائدة إذا اتخذه المركزي التركي في اجتماعه المقرر، غدًا الأربعاء، فإنه سيكون قفزة انتحارية تدفع الليرة إلى انهيار محتوم”.

وأظهر تقرير “بلومبيرغ”، أن “الليرة التركية التي تعتبر واحدة من أسوأ العملات العالمية في الأداء، انخفضت 5% مقابل الدولار، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي”.

ورجحت الوكالة أن “ضغطًا سياسيًا سببه قلق الرئيس أردوغان وحزبه من البيئة الاقتصادية المتداعية واحتمالات انعكاسها سلبًا على القيادة السياسية في الانتخابات المحلية المقررة في شهر مارس المقبل، يمكن أن يجبر البنك المركزي على خفض في الفائدة المصرفية”.

وذكرت “بلومبيرغ”، أن “تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير الاقتصاد التركي إذا استمر أردوغان على تصميمه باجتياح الأكراد، لقي صدى مقلقًا في مختلف الأوساط التركية؛ لكون الاقتصاد يعاني أساسًا من خلطة معيقات، بينها ارتفاع التضخم وانخفاض الإنتاج الصناعي إلى ما دون مستويات عام 2009”.