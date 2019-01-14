تغريدة ترامب تهز الليرة التركية

انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار الاثنين، بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستدمر تركيا اقتصاديا، إذا هاجمت أنقرة مقاتلين أكرادًا في سوريا تدعمهم واشنطن.

وتراجعت الليرة، التي خسرت نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي، إلى 5.53 مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 0736 بتوقيت غرينتش من قرب 5.4540 يوم الجمعة، بعد أن لامست 5.5450 في التعاملات الصباحية.

وهدد ترامب تركيا بالدمار الاقتصادي إذا هاجمت المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا، مما حفز أنقرة على الرد محذرة من خطأ فادح.

على نحو منفصل، أظهرت بيانات أن الناتج الصناعي التركي انخفض للشهر الثالث على التوالي.