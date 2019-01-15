“بلومبرغ”: “دبي القابضة” تسعى لشراء فنادق فاخرة في أوروبا

كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، عن أن شركة دبي القابضة تجري مفاوضات لشراء فنادق فاخرة في أوروبا يملكها المليونير التركي فريد ساهنك.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على المفاوضات، قولها إن “الفنادق تشمل قصر كابري التاريخي في إيطاليا وفيلا الدروفاندي بورجيس في روما وفندق جراند حياة في اسطنبول”، مبينة أن”مجموعة الجميرة تقوم حاليًا بإدارة وتشغيل فنادق فاخرة في لندن وجزر المالديف وجزيرة مالوركا الإسبانية”.

وذكرت “بلومبرغ” في تقرير نشرته الثلاثاء، أن “مجموعة الجميرة التابعة لدبي القابضة ستقوم بتشغيل الفنادق في حال تمت عملية الشراء”.

وأوضحت أن “هذه الصفقة تمثل عودة دبي القابضة إلى إبرام صفقات استثمارية، بعد أن تركز نشاطها في السابق على بيع أصولها وإعادة هيكلة ديون في أعقاب الأزمة المالية التي ضربت دبي قبل عدة سنوات”.

وأنهت الوكالة المتخصصة بالشأن الاقتصادي، تقريرها بالقول إن “المليونير التركي ساهانك الذي كان بالسابق أغنى شخص في تركيا، يسعى لبيع بعض فنادقه عقب الأزمة المالية التي هزت بلاده العام الماضي”.