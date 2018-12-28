الذهب يسجل أعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن

قفز الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر، اليوم الجمعة، وسط إقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي والإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، على الرغم من أن مكاسب الأسهم كبحت صعود المعدن الأصفر.

وارتفع الذهب 0.5 % إلى 1281.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، ويتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع عدم وجود نهاية في الأفق للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والضبابية السياسية الأمريكية.

وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 19 يونيو/ حزيران، عند 1281.39 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1283.2 دولار للأوقية، اليوم الجمعة.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات، مما زاد جاذبية الذهب بأن جعله أرخص ثمنًا لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة لأعلى مستوى في نحو خمسة أشهر عند 15.342 دولار للأوقية، وسجلت ارتفاعًا بنسبة 1% عند 15.34 دولار للأوقية في أحدث تعاملات، وتتجه الفضة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس/ آب 2017.

وارتفع البلاتين 0.1 % إلى 796.74 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.8 % إلى 1264.90 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم بنحو 3% هذا الأسبوع.