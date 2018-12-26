أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى في ستة أشهر، اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف بشأن النمو العالمي وإغلاق جزئي للحكومة الأمريكية؛ ما عزز العزوف عن المخاطرة ودفع المستثمرين للإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 06.39 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1273.71 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفع المعدن إلى 1274.68 دولار في المعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوى منذ الـ20 من حزيران/يونيو الماضي.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1277.6 دولار للأوقية.

وقال مدير فرع طوكيو في بنك آي.سي.بي.سي ستاندرد ،يويتشي إيكميزو، إن القلق يساور المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي العالمي، ولذا يُقبلون على الأصول الآمنة مثل الذهب، مضيفًا أن موجة البيع الحادة في أسواق الأسهم دفعت المعدن النفيس للارتفاع أيضًا.

وزاد السعر الفوري للفضة 0.9 % إلى 14.86 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 % إلى 787.49 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.1 % إلى 1244.60 دولار للأوقية.