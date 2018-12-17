صندوق النقد: الحرب التجارية بين أمريكا والصين تضر بآسيا

حذّر مسؤول رفيع المستوى في صندوق النقد الدولي، يوم الإثنين، من أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين تضر بآسيا.

وقال مدير إدارة آسيا والمحيط الهادي في صندوق النقد الدولي، تشانغ يونغ ري: إن “النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أثرت بالفعل على ثقة أنشطة الأعمال والاستثمار في آسيا”، مشيرًا إلى أنه “من الممكن خفض التوقعات للنمو العالمي في يناير/ كانون الثاني المقبل”.

وأوضح تشانغ يونغ ري أن اليابان وكوريا الجنوبية ربما تكونان من بين الدول الأكثر تضررًا في المنطقة؛ جراء الحرب التجارية، نظرًا لاعتمادهما على الصادرات إلى الصين.

وأضاف ري: “الاستثمار أضعف كثيرًا من المتوقع. يتمثل تفسيري في أن قناة الثقة تؤثر بالفعل على الاقتصاد العالمي، وبصفة خاصة الاقتصادات الآسيوية”.

وتابع: “نتوقع أن يشهد النمو العالمي بعض التباطؤ عما توقعناه في أكتوبر”.

وفي إشارة إلى التداعيات المحتملة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في أكتوبر/تشرين الأول إلى 3.7 بالمئة لعامي 2018 و2019، من تقديرات في يوليو/تموز بلغت 3.9 في المئة.

ويتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو الاقتصادي لآسيا إلى 5.4 بالمئة العام القادم، من 5.6 بالمئة في توقعات العام الجاري.