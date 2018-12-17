وسط تصاعد الخلاف التجاري.. أمريكا تتعهد بـ”قيادة جهود الإصلاح” مع الصين

تصاعدت وتيرة الخلافات بين الصين والولايات المتحدة فيما يتعلق ببنود التجارة العالمية.

وقالت أمريكا إن ممارسات الصين التنافسية “غير العادلة تضر الشركات والعمال الأجانب بشكل ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية”.

وانتقدت الولايات المتحدة يوم الإثنين الدور الصيني، متعهدة بـ”قيادة جهود الإصلاح”.

ورد المبعوث التجاري الأمريكي دينيس شيا على انتقادات المبعوث الصيني تشانغ شيان تشن، الذي قال إن الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منتجات الصلب والألومنيوم تتيح الحماية التجارية تحت ستار مزاعم الأمن القومي المشكوك فيها.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الطرفين تبادلا الكلمات الساخنة، في بداية مراجعة مغلقة للسياسات التجارية الأمريكية، تجرى كل عامين في منظمة التجارة العالمية، وتستأنف يوم الأربعاء.

وأبدى المبعوث الأمريكي قلقه من نظام تسوية المنازعات في المنظمة، لكونه “ابتعد كثيرًا عن النظام الذي اتفق عليه الأعضاء”، مبينًا أن “هيئة الاستئناف بالغت في بعض التفسيرات القانونية”.

بدوره عزا المبعوث الصيني المبالغة في التفسيرات القانونية إلى قيام واشنطن بعرقلة اختيار القضاة، وهو ما أصاب النظام بالشلل.

وكان فريق ترامب رفض إجراء تعيينات جديدة في هيئة الاستئناف، أعلى محكمة تجارية في العالم، لتحفيز إصلاح منظمة التجارة العالمية، خاصة أنها عملية تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء بالمنظمة.

وإزاء ذلك، خلت الهيئة من القضاة، ولن تستطيع إصدار أحكام ملزمة في النزاعات.