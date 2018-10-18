الذهب مستقر مع صعود الدولار

استقرَّت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ وازن تراجع الأسهم الآسيوية تأثير ارتفاع الدولار الذي تعزَّز بعد أن أكد محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر سبتمبر/ أيلول توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وفي الساعة الـ 0746 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مستقرًّا عند 1222.23 دولار للأوقية (الأونصة) ليظل قريبًا من أعلى مستوياته منذ الـ 26 من يوليو/ تموز 1233.26 دولار للأوقية المسجل يوم الاثنين.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة لتسجل 1225.20 دولار للأوقية.

وقال بيتر فونج كبير المتعاملين لدى وينج فونج للمعادن النفيسة في هونغ كونغ: “الذهب يقتفي أثر كلًّا من الدولار الأمريكي والأسهم عن كثب، لكن الدولار أكثر.”

وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة جديدة في أسبوع اليوم.

وقال نعيم أسلم محلل السوق لدى ثينك ماركتس يو.كيه في مذكرة: “عندما يصبح النقاش كيف ترفع سعر الفائدة، فسيكون لذلك أثر سلبي على سعر الذهب في المدى القصير”.

وتابع: “لكن، ثمة إمكانية كبيرة للحسابات الخاطئة هنا، ولذا نعتقد أن أي تراجع في سعر الذهب قد ينطوي على فرصة.”

وانخفضت الفضة 0.7 في المئة في المعاملات الفورية إلى 14.51 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 0.1 في المئة إلى 832.50 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.3 في المئة مسجلا 1072 دولارًا.