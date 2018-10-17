الذهب يهبط بفعل ارتفاع الأسهم والدولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع صعود الأسهم والدولار وسط انحسار حالة العزوف عن المخاطرة، بينما تترقب السوق صدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لاستقاء أدلة جديدة على وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وفي الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.2% إلى 1222.74 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ظل قرب ذروته في شهرين ونصف الشهر 1233.26 دولار للأوقية المسجلة يوم الاثنين.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% لتسجل 1226.6 دولار للأوقية.

وهبطت الفضة 0.5% في المعاملات الفورية إلى 14.57 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.5% أيضًا إلى 833.25 دولار، وفقد البلاديوم 0.1% مسجلًا 1078 دولارًا للأوقية.