وزير المالية الألماني: تركيا لا تسعى إلى مساعدة اقتصادية من برلين

أعلن وزير المالية الألماني أولاف شولز إن تركيا لم تطلب مساعدة اقتصادية من ألمانيا أثناء محادثات بين البلدين في العاصمة برلين اليوم الجمعة.

وقال شولز عقب اجتماع مع وزير المالية التركي براءت ألبيرق، “تركيا لم تطلب مساعدة اقتصادية أثناء محادثاتنا اليوم ولن تفعل هذا في المحادثات التي سيعقدها الرئيس والمستشارة”.

بدوره قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير “إن تركيا تمتعت بمعدلات نمو قوية في الأعوام القليلة الماضية”، مضيفا “ذلك يجعلنا جد متفائلين بأن تركيا ستكون في موقف تتمكن فيه من التغلب على المشاكل والتحديات”.

وخفضت تركيا بشكل حاد يوم الخميس توقعاتها للنمو للعام الحالي والعام القادم، وهو خفض فشل في تهدئة المستثمرين الذين يريدون تقييما أكثر رصانة للاقتصاد المنهك وخطة شاملة لمساعدة البنوك.

وخسرت الليرة التركية 40 بالمئة من قيمتها هذا العام بفعل القلق من نفوذ أردوغان على السياسة النقدية ونزاع مع الولايات المتحدة. وهزت موجة المبيعات الأسواق العالمية وأثارت شبح أزمة مصرفية في تركيا.

وتواجه البنوك التركية سيلا محتملا من الديون الرديئة مع تسبب مبيعات الليرة في رفع التكلفة على الشركات لخدمة قروضها بالعملة الأجنبية.

وعلى مدار سنوات، أخذت الشركات التركية قروضا بالدولار واليورو للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة. وتظهر تقديرات لبنك جيه بي مورجان أن ديون القطاع الخاص التركي المستحقة السداد في الاثني عشر شهرا حتى يوليو تموز 2019 تبلغ حوالي 146 مليار دولار.