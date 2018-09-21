وزير الخارجية الألماني: تركيا لعبت دورًا إيجابيًا في إدلب السورية

اعتبر هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، اليوم الجمعة، أن تركيا لعبت دورًا إيجابيًا في منطقة إدلب السورية، وذلك على خلفية إعلان إقامة منطقة منزوعة السلاح بالتعاون مع روسيا.

وقال ماس في مؤتمر صحفي في برلين، “رأينا أيضًا أن تركيا لعبت دورًا إيجابيًا للغاية في المناقشات بخصوص سوريا وإدلب، واستطاعت في النهاية أن تتفق مع روسيا على منطقة منزوعة السلاح، وهي مسألة بالغة الأهمية”.

وشدد المسؤول الألماني، على أن “الاستقرار الاقتصادي التركي من مصلحة ألمانيا“، مشيرًا إلى أن “أنقرة قادرة على اتخاذ الخطوات الضرورية لاستعادة هذا الاستقرار”.