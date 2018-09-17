الصندوق السيادي السعودي يحصل على قرض دولي بـ11 مليار دولار

أعلن صندوق الاستثمارات العامَّة السعودي، يوم الاثنين، عن حصوله على قرضٍ دوليّ مجمّع بقيمة 11 مليار دولار، وهو أول قرضٍ تجاري لصندوق الثروة السيادي الرئيس في المملكة.

وقال مدير الصندوق ياسر الرميان في بيان، إنها “الخطوة الأولى لدمج القروض وأدوات الدين في إستراتيجيَّة التمويل الطويلة الأجل للصندوق”.

أضاف الرميان، أن الصندوق سيصبح من أبرز مستخدمي الخدمات المصرفيَّة في المنطقة.

وذكر الصندوق الذي يضطلع بدور مهم في تطوير الصناعات غير النفطيّة، أن القرض سيستخدم لتمويل الأغراض العامَّة.

وذكرت مصادر، أن الصندوق -الذي تقدَّر أصوله بأكثر من 250 مليار دولار- سعى في الأساس لجمع ما بين 6 و8 مليارات دولار، لكن الرميان قال إن “حجم القرض زاد نتيجة اهتمام كبير من البنوك والتسعير الجيد”.

ولم يذكر الرميان أيَّ تفاصيل عن القرض، لكن مصادر مصرفية أفادت في السابق، بأن القرض لأجل 5 أعوام، وهو قرض مجمع بمشاركة 14 إلى 16 بنكًا.

وقدَّمت البنوك التزاماتٍ بما يصل إلى مليار دولار على 3 مستويات مختلفة.

وقال مصدر مطلع الشهر الماضي، إنَّ صندوق الثروة السيادي سيدفع هامش 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور).