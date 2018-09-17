ثلثها للسعودية.. “أوبك” تجني 428 مليار دولار في 7 شهور

حققت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” إيرادات من صادرات النفط بلغت 428 مليار دولار في أول 7 شهور من العام الحالي، واستحوذت المملكة العربية السعودية على نحو ثلث الصادرات النفطية.

وأظهر تقرير لإدارة دراسات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، أن المنظمة التي تنتج حوالي 32 مليون برميل يوميًا ستجني هذا العام أكبر دخل نفطي منذ 4 سنوات نتيجة ارتفاع الأسعار التي من المتوقع أن يقارب متوسطها 70 دولارًا للبرميل.

وبلغ دخل السعودية أكبر مصدّر نفط في العالم نحو 130 مليار دولار في أول 7 شهور من عام 2018، فيما احتل العراق المرتبة الثانية بمقدار 54 مليار دولار.

وبين التقرير أن إيرادات إيران بلغت نحو 42 مليار دولار، و الإمارات41 مليار دولار، والكويت 35 مليار دولار، ونيجيريا 27 مليار دولار، وقطر23 مليار دولار، وانغولا 22 مليار دولار، بينما وصل نصيب كل من الجزائر وفنزويلا 16 مليار دولار، وليبيا 9 مليارات دولار، والكونغو 5 مليارات دولار، وكل من الغابون والإكوادور وغينيا الاستوائية 3 مليارات دولار.

وكانت إدارة دراسات الطاقة توقعت أن يقفز الدخل النفطي لأوبك بنحو 30% من 567 مليار دولار عام 2017 الى نحو 736 مليار دولار العام الحالي.

وبلغ متوسط سعر سلة خامات أوبك حوالي 52 دولارًا للبرميل العام الماضي مقابل 40 دولارًا عام 2016 ومن المتوقع أن يرتفع الى نحو 69 دولارًا عام 2018.

وتنتج السعودية التي تملك ثاني أكبر احتياط نفطي في العالم حوالي ثلث إجمالي إمدادات أوبك النفطية، أي نحو 10 ملايين برميل يوميًا فيما تقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 12.5 مليون برميل يوميًا وهي أكبر طاقة إنتاج نفطي في العالم.