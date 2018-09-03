الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع وسط مخاوف إزاء التجارة العالمية

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع، يوم الاثنين، وسط مخاوف بشأن التجارة العالمية بعد أن وصلت مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا لطريق مسدود.

وأقبل المتعاملون على شراء الدولار مقابل الاسترليني والدولار الكندي، والدولار الأمريكي أكبر مستفيد من النزاعات التجارية بفضل وضعة كعملة احتياطي رئيسة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، إنه “ما من حاجة لبقاء كندا في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)”، وحذر الكونغرس من التدخل في المحادثات التجارية، وإلا سيلغي اتفاق التجارة الثلاثي كليًا.

وارتفع الدولار في التعاملات المبكرة في لندن إلى 95.22 مقتربًا من أعلى مستوى منذ الـ27 من أغسطس/آب مقابل سلة عملات. وارتفعت العملة الأمريكية نحو 7% منذ منتصف أبريل/نيسان حين بدأت الخلافات التجارية.

وانخفض اليورو 0.1% مقابل الدولار بعد أن أبقت مؤسسة “فيتش” التصنيف الائتماني لإيطاليا عند “BBB”، لكنها عدلت التوقعات المستقبلية إلى سلبية من إيجابية يوم الجمعة.

وسجل الاسترليني أكبر خسارة أمام الدولار بعد أن أبدى كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي للانفصال، البريطاني ميشيل بارنييه معارضته الشديدة لمقترحات الحكومة البريطانية، بشأن مستقبل العلاقات التجارية مع الاتحاد بعد الانفصال.

وهبط الاسترليني 0.4% إلى 1.29 دولار و 0.3% مقابل اليورو الي 89.80 بنس.

واتسمت التعاملات بالهدوء نظرًا لإغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة.