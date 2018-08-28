استقرار أسعار الذهب مع تدني الدولار

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع استقرار الدولار قرب أدنى مستوياته في شهر إثر إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك؛ لكن بواعث القلق بشأن النزاع التجاري المتفاقم بين واشنطن وبكين كبحت أسعار المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.1 % إلى 1212.33 دولار للأوقية بعد أن نزل 0.3 % في وقت سابق من اليوم. وكانت الأسعار سجلت أعلى مستوياتها في أسبوعين أمس الاثنين.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1218.40 دولار للأوقية.

وفقد الذهب جاذبيته كملاذ آمن لينزل أكثر من 7% هذا العام وسط نزاعات تجارية عالمية وأزمة في العملة التركية ليتحول المستثمرون صوب الدولار على نحو متزايد.

وهبط الدولار 0.1 % أمام سلة من ست عملات رئيسة. وتعرضت العملة الأمريكية لضغوط يوم الاثنين بعد اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك على تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وصعدت الفضة 0.3 % في المعاملات الفورية إلى 14.87 دولار.

وزاد البلاتين 0.7 % إلى 804.74 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 808.70 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.4 % إلى 944.75 دولار بعد أن بلغ المعدن أعلى سعر في شهر ونصفالشهر عند 950.25 دولار للأوقية يوم أمس الاثنين.