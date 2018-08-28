انهيار جديد للعملة الإيرانية مع انتهاء استجواب روحاني

سجلت العملة المحلية الإيرانية “الريال”، اليوم الثلاثاء، انهيارًا جديدًا مع انتهاء جلسة استجواب الرئيس حسن روحاني في البرلمان.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن “العملة المحلية سجلت انهيارًا جديدًا أمام العملات الأجنبية”، مشيرة إلى أن “سعر الدولار وصل إلى 110000 ريال إيراني”.

وكان الدولار الواحد يباع خلال اليومين الماضيين بقيمة 100200 ريال إيراني.

كما شهدت الأسواق ارتفاع سعر بيع قطع المسكوكات الذهبية، حيث بلغ سعر المسكوكة الواحدة 40 مليونًا و200 ألف ريال إيراني.

وكانت المسكوكة الذهبية تباع في سوق طهران الحر يوم أمس الاثنين بقيمة 30 مليونًا و9100000 ألف ريال.

وتعرض روحاني لانتقادات حادة خلال استجوابه من قبل البرلمان بسبب عدم تعامل حكومته مع المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد بعد جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على طهران.

وهذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان روحاني، الذي يتعرض لضغوط بعد تنامي المصاعب الاقتصادية.

وصوت البرلمان الإيراني بأغلبية ساحقة، بعدم قناعته بالأجوبة التي طرحها روحاني على الأسئلة الأربعة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية وهي (البطالة، سعر العملة، الركود الاقتصادي وتهريب السلع).

وقالت وكالة أنباء خانه ملت التابعة للبرلمان الإيراني إن “البرلمان اقتنع برد روحاني على سؤال حول استمرار العقوبات البنكية، لكنه رفض الردود المتعلقة بالأسئلة الأربعة التي تركزت على تراجع سعر العملة وتفاقم البطالة و الركود الاقتصادي وتهريب السلع”.