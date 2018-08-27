ألمانيا تحذر بنوكها: هناك 21 مليار يورو داخل تركيا في خطر

حذَّرت “هيئة الرقابة الفيدرالية على الخدمات المالية” في ألمانيا، بنوك البلاد، من أن 21 مليار يورو داخل تركيا “قد تكون في خطر كبير”.

وذكرت صحيفة “زمان “التركية على موقعها الإلكتروني، يوم الاثنين، أن هيئة الرقابة الفيدرالية الألمانية، شددت رقابتها على أنشطة البنوك الألمانية في السوق المالي التركي، خاصة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا متأثرة بالتراجع التاريخي الذي شهدته الليرة التركية أمام العملات الأجنبية؛ ما أصاب المستثمرين بحالة من الارتباك.

وتشير تقارير البنك المركزي الألماني، إلى أن “على تركيا 21 مليار يورو مستحقة من شهر يونيو/ حزيران الماضي لصالح البنوك الألمانية”، محذرة من أنها “قد تكون في خطر كبير مع تقلبات الاقتصاد هناك”.

ونقلت شبكة “دويتشه فيلية” عن جريدة “زيتونج” الألمانية، أن “هيئة الرقابة على الخدمات المالية الفيدرالية طالبت بتقديم تقرير أسبوعي بشكل منتظم عن أنشطة البنوك الألمانية داخل السوق التركي”.

وفتحت القيمة الضخمة التي فقدتها الليرة التركية أمام العملات الأجنبية (40 % وبالتحديد اليورو)، الباب أمام مزيد من التخوفات حول مستقبل ديون الشركات التركية التي تم الحصول عليها من البنوك الأوروبية.