المركزي البحريني يبيع صكوكًا بقيمة 114 مليون دولار‎

قام مصرف البحرين المركزي، اليوم الخميس، ببيع إصدار جديد من صكوك السلم الإسلامية الحكومية بقيمة 43 مليون دينار (114 مليون دولار)، يصدرها نيابة عن الحكومة.

وقال المركزي البحريني، إن “فترة استحقاق الإصدار تبلغ 91 يومًا (3 أشهر)، تبدأ في 22 أغسطس/آب الجاري، وتنتهي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وأضاف: “بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الصكوك 4.02%، مقارنة بسعر 3.94% للإصدار السابق، في 18 يوليو/تموز الماضي”.

وتعتبر صكوك السلم، أداة لجذب الموارد المالية للحكومات والشركات والأفراد، الذين يعملون في إنتاج زراعي أو صناعي أو تجاري، فمن ثمن بيع بضاعة آجلة يستطيع المنتج أن يمول عمليات الإنتاج.

وقال مصرف البحرين، في البيان، إنه “تم تغطية الإصدار بنسبة 100%” .