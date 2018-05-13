الأصول الأجنبية لدى المركزي البحريني تسجل أدنى مستوى في 7 أشهر

قال مصرف البحرين المركزي اليوم الأحد، إن الأصول الأجنبية لديه تراجعت إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر في مارس/ آذار، متأثرة بعجز ميزان المعاملات الجارية الناتج عن انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة.

وانخفضت الأصول، التي تعطي مؤشرًا لقدرة البحرين على الدفاع عن عملتها في مواجهة ضغوط السوق، إلى 533.2 مليون دينار (1.41 مليار دولار) من 604.8 مليون دينار في الشهر السابق.

وزاد صافي الأصول الأجنبية لبنوك التجزئة في البحرين قليلًا في مارس/ آذار لكنه ظل سلبيًا عند سالب 916.9 مليون دينار مقارنة مع سالب 1.03 مليار في الشهر السابق؛ ما يعني أن التزاماتها الخارجية تتجاوز أصولها.