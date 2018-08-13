أزمة تركيا تسبب تراجع اليورو والليرة وارتفاع عملات الملاذ الآمن

تراجع اليورو قرب أقل مستوى في 13 شهرًا اليوم الاثنين، إذ أدى هبوط الليرة التركية إلي انخفاض حاد لراند جنوب أفريقيا وعزز الطلب على العملات التي تعد ملاذات أمنة مثل الدولار الأمريكي والين والياباني.

وبعد أن سجلت الليرة مستوى قياسيًا منخفضًا عند 7.24 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة اليوم، لقيت العملة التركية بعض الدعم بعد تصريحات وزير المالية التركي براءت ألبيرق بأن الحكومة أعدت خطة عمل اقتصادية لتهدئة مخاوف المستثمرين، بينما ذكرت الهيئة المعنية بالرقابة على البنوك أنها قيّدت صفقات المبادلة.

كما ضعف الراند الجنوب أفريقي والبيزو المكسيكي مقابل الدولار الأمريكي اليوم، إذ أدت أزمة الليرة إلى اضطراب عملات أسواق ناشئة أخرى.

وتضرر اليورو كثيرًا، يوم الجمعة، بعدما نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن مصدرين القول إن “البنك المركزي الأوروبي قلق بشأن بنوك إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وانكشافها على تركيا”.

واليوم لامس اليورو 1.13655 دولار، وهو أقل مستوى أمام العملة الأمريكية منذ يوليو/تموز 2017، وبحلول الساعة 05.02 بتوقيت غرينتش سجلت العملة الأوروبية الموحدة انخفاضًا نسبته 0.3% لتصل إلى 1.13765 دولار.

كما تراجع اليورو أمام الفرنك السويسري والين، وجرى تداوله عند 1.13065 فرانك بانخفاض حوالي 0.5% عن نهاية الأسبوع الماضي لينزل إلى أقل مستوى في عام عند 1.12980 فرنك.

كما نزلت العملة الموحدة نحو 1% مقابل العملة اليابانية لتصل إلى 125.27 ين، مقتربة من أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 125.26 ين.

ولقيت الليرة التركية بعض الدعم بعد أن هوت إلى مستوى متدنٍ قياسي أمام الدولار الأمريكي. وبلغ سعر العملة التركية في أحدث التداولات 6.735 ليرة للدولار بحلول الساعة 04.39 بتوقيت غرينتش بانخفاض نحو 5.4% عن أواخر الأسبوع الماضي.

ونزلت العملة التركية أكثر من 40% مقابل الدولار العام الجاري نتيجة مخاوف من إحكام الرئيس رجب طيب أردوغان قبضته على الاقتصاد وتفاقم الخلاف السياسي مع الولايات المتحدة.

ونزل البيزو نحو 1.5% عن اليوم السابق ليبلغ حوالي 19.19 بيزو للدولار بحلول الساعة 04.40 بتوقيت غرينتش، بينما فقد الراند 4.8% ليصل إلى 14.75 راند للدولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7271 دولار أمريكي، بعدما بلغ أدنى مستوياته في 19 شهرًا عند 0.72505 دولار أمريكي في وقت سابق من الجلسة.

وصعد الين حوالي 0.7% مقابل الدولار الأمريكي، وسجل في أحدث التعاملات 110.17 ين للدولار مع استمرار إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.