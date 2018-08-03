تباطؤ نمو شركات منطقة اليورو في يوليو وانحسار التفاؤل

أظهر مسح نُشرت نتائجه، اليوم الجمعة، أن نمو الشركات بمنطقة اليورو تباطأ في مطلع الربع الثالث من العام الجاري بما يتماشى مع التوقعات، إذ تضرر النمو جراء انخفاض الطلبيات الجديدة، وهو ما قوض تفاؤل القطاع الخاص.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر “آي.إتش.إس” ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، والذي يُعتبر مؤشرًا جيدًا على متانة الاقتصاد، إلى 54.3 في يوليو/ تموز من 54.9 في يونيو/ حزيران، دون تغيير عن تقديرات أولية سابقة، وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.

وقال روب دوبسون، المدير لدى “آي.إتش.إس”، إن “الأرقام النهائية لمؤشر مديري المشتريات تؤكد أن اقتصاد منطقة اليورو بدأ الربع الثالث بأداء ضعيف”.

وانخفض مؤشر فرعي يقيس الطلبيات الجديدة لثاني أدنى مستوياته، منذ بداية العام، وتراجع مؤشر الإنتاج في المستقبل الذي يقيس التفاؤل لأدنى مستوى في 20 شهرًا عند 63.1، في دلالة على أن الشركات تتوقع فرصة محدودة لحدوث نقلة في نشاطها قريبًا.

وتراجعت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة إلى 54.2 من 55.2 في يونيو/حزيران، لتنزل دون مستوى القراءة الأولية البالغة 54.4.