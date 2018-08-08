عجز الموازنة السعودية يتقلص في الربع الثاني من 2018

كشفت وزارة المالية السعودية، عن تقلص حجم عجز ميزانية المملكة في الربع الثاني مع العام 2018، إلى 7.36 مليار ريال سعودي.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإيرادات في الربع الثاني وصل إلى 273.6 مليار ريال، بزيادة 67% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقدر تقرير أصدره البنك الأهلي الوطني السعودي في شهر يوليو الفائت، أن ينخفض عجز الميزانية الفعلي بشكل حاد من 238.5 مليار ريال (63.6 مليار دولار) عام 2017 إلى نحو 46.2 مليار ريال (12.3 مليار دولار) العام الجاري، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2013.

وأشار التقرير إلى أن نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي للمملكة ستهبط إلى واحد من أدنى مستوياتها وهو 1.6% العام الجاري مقابل 9.3% العام الماضي.

وتوقع التقرير كذلك أن تصل الإيرادات العامة للمملكة العربية السعودية بنحو 240 مليار ريال (64 مليار دولار) العام الجاري، ما سيخفض عجز الميزانية إلى أدنى مستوى له في 5 سنوات.