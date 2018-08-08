توقعات بارتفاع التضخم في السعودية بالربع الثالث بسبب موسم الحج

أفاد تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، بأنّ موسم الحج الحالي سيرفع معدلات التضخم بالربع الثالث من العام 2018 في المملكة.

وتوقع التقرير “ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال الربع الثالث 2018، مدفوعًا ببعض برامج الإصلاح الاقتصادي، وتأثير موسم الحج في زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات”، وفق الأناضول.

وأشار إلى أنّ “التضخم ارتفع بنسبة 2.3 في المئة في الربع الثاني 2018، مقارنة بالفترة المناظرة من 2017″، مضيفًا أن “توقعات صندوق النقد الدولي لمؤشر أسعار السلع الأساسية، تظهر انخفاض الضغوط التضخمية لعام 2018”.

وكانت الحكومة السعودية توقعت ارتفاع التضخم بنسبة 5.7% في 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي، وتطبيق بعض تدابير الإيرادات وتصحيح أسعار الطاقة، في الوقت الذي تتوقع فيه وزارة الحج والعمرة، توافد نحو مليوني حاج من الخارج، لأداء الفريضة خلال الموسم الحالي.