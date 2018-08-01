أداء متباين للأسواق المالية في الخليج

تباين أداء أسواق منطقة الخليج العربي، اليوم الأربعاء، في ظل تداولات ضعيفة مع ترقب المستثمرين لأنباء إيجابية من أجل تكوين مراكز جديدة.

وفي البورصة السعودية، أكبر بورصات المنطقة، استقر المؤشر الرئيسي دون تغيير يذكر، إذ تظل السوق تحت ضغط بسبب عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنوك في الوقت الذي يتوخى فيه المستثمرون الحذر بشأن التقييمات.

وزادت أسهم مجموعة سامبا المالية 1.3% وارتفعت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” العملاقة للبتروكيماويات 0.3%.

وارتفعت أسهم مصرف الإنماء 1%، بينما خسرت أسهم بنك الرياض 0.6%.

وقفزت أسهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة 4.5% في أكبر زيادة بالنسبة المئوية في التعاملات المبكرة. وأظهرت نتائج أعمال الشركة اليوم أن صافي الربح في الربع الثاني من العام ارتفع إلى 13.7 مليون ريال (3.7 مليون دولار) مقابل 7.6 مليون قبل عام.

وفي دبي، استقر مؤشر البورصة أيضًا دون تغير يذكر وسط تداولات متواضعة على عدد محدود من الأسهم.

وزادت أسهم إعمار مولز 1.5% لتواصل اتجاها صعوديًا منذ أعلنت يوم الاثنين عن قفزة بنسبة نحو 15% في أرباحها الفصلية وهو ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات السوق.

وزادت أسهم بنك دبي الإسلامي 0.4% في حين تراجعت أسهم دبي للاستثمار 0.9%.

وخسر مؤشر بورصة أبوظبي 0.3% وسط تداولات ضعيفة أيضًا مع هبوط أسهم بنك أبوظبي الأول واتصالات 0.7% و0.3% على الترتيب.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.5% بدعم من مكاسب قوية بقيادة مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان اللذين ارتفعت أسهمهما 2.3 و1.2% على الترتيب، وفق رويترز.

وزاد المؤشر القطري 15.7% منذ بداية العام ليتفوق على نظيره السعودي ويسجل أفضل أداء في منطقة الخليج. وارتفع المؤشر السعودي 14.8% منذ بداية العام.

وساهمت نتائج أعمال إيجابية بصفة عامة للشركات أُعلنت على مدى الأسابيع الأخيرة في استمرار موجة ارتفاع لبورصة قطر بدأت بعد أن زاد عدد من الشركات القطرية سقف الملكية الأجنبية.