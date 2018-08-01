البورصة السعودية تشهد أول اكتتاب منذ عام

تشهد البورصة السعودية، اليوم الأربعاء، بدء أول اكتتاب منذ آب/ أغسطس 2017، والذي يخص شركة “لجام” للرياضة، المالك والمشغل لمراكز رياضية تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة”، والذي يستمر حتى السابع من الشهر الجاري.

ويمثل اكتتاب اليوم، الشريحة الثانية من المكتتبين والمتمثلة بالمستثمرين الأفراد، للاكتتاب في 1.57 مليون سهم، تمثل 10 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بسعر 52 ريالاً (13.9 دولار) للسهم الواحد، وفق الأناضول.

وتطرح شركة “لجام” 15.7 مليون سهم، تمثل 30 % من رأسمالها، 20% منها تم طرحها للمستثمرين من المؤسسات وتم تغطيتها 8.3 مرة (830 %).

وتضم البورصة السعودية، الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، 185 شركة موزعة على 20 قطاعًا.