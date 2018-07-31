برلماني إيراني: اقتصادنا على وشك الانهيار

قال النائب في البرلمان الإيراني، جهان بخش محبي ‌نیا، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد البلاد على “وشك الانهيار”.

وأضاف محبي ‌نیا، وهو عضو لجنة الموازنة، أن “الاقتصاد الإيراني ينهار، من فضلكم كونوا على حذر.. نحن نشكو من حكومة الرئيس حسن روحاني لعدم طرحها القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال البرلمان”.

وبحسب وكالة العمال الإيرانية للأنباء، أشار النائب إلى أن “سعر صرف الدولار الواحد وصل مستوى 112 ألف ريال في السوق الموازية”، مؤكدَا “وجود مشاكل اقتصادية، لاسيما البطالة والغلاء، علاوة على مشاكل صحية وبيئية”.

وأقال الرئيس حسن روحاني، الأسبوع الماضي، محافظ البنك المركزي ولي الله سيف، وعين مكانه عبد الناصر همتي، في محاولة لاحتواء السوق الموازية (السوداء) للعملات.