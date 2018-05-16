أسعار الذهب تتعافى بفعل تغطية مراكز مدينة

تعافت أسعار الذهب بعض الشيء، اليوم الأربعاء، بفعل تغطية مراكز مدينة بعد انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها العام الجاري في الجلسة السابقة، جراء صعود عوائد السندات الأمريكية وارتفاع الدولار.

وفي الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.3% إلى 1294.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن فقد 1.7%، وسجل أدنى مستوياته للعام الجاري عند 1288.31 دولار في الجلسة السابق.

كان ذلك أيضًا أقل سعر للمعدن الأصفر منذ الـ28 من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.3 % إلى 1293.60 دولار للأوقية.

وقال الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني، جون شارما، إن “ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وصعود الدولار كانا عاملين وراء تراجع الذهب عن مستوى 1300 دولار. التحسن الطفيف ينبئ بأن المستثمرين ربما عمدوا إلى بعض الشراء الانتهازي.”

وزادت الفضة 0.4 % في المعاملات الفورية إلى 16.30 دولار للأوقية، بعد أن انخفضت نحو 1.6%، أمس الثلاثاء، في أكبر خسارة لها بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ الـ23 من نيسان/أبريل الماضي.

وصعد البلاتين 0.4% إلى 897 دولارًا للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.1 % إلى 981.72 دولار للأوقية بعدما تكبد في الجلسة السابقة أكبر خسارة بالنسبة المئوية ليوم واحد في أسبوعين وبلغت 1.3%.