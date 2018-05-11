تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى

هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار قليلًا، بينما تجاهل المستثمرون الاتساع المحتمل للصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1318.85 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:53 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان ارتفع إلى أعلى مستوى منذ نهاية أبريل/ نيسان عند 1322.76 دولار في الجلسة السابقة.

بيد أن المعدن ما زال على مسار تسجيل أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع.

ونزل المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في يونيو/ حزيران نحو 0.2% إلى 1319.10 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار قليلًا اليوم الجمعة، لكنه ما زال دون أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر الذي سجله يوم الأربعاء.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 16.70 دولار للأوقية، بعدما كانت سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 16.75 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وهبط البلاتين 0.2% إلى 921.90 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 25 أبريل/ نيسان عند 927.20 دولار للأوقية يوم الخميس.

وانخفض البلاديوم 0.6% إلى 992.97 دولار للأوقية، بعدما كان قد سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 1002.10 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.